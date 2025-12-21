Рейтинг@Mail.ru
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 21.12.2025 (обновлено: 17:32 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/orban-2063633302.html
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине - РИА Новости, 21.12.2025
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине
Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Видеозапись его выступления опубликована в соцсети X."Тем... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T13:05:00+03:00
2025-12-21T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
виктор орбан
венгрия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_004b4bf16bec2e3f462c9e7b2887d65f.jpg
https://ria.ru/20251221/ukraina-2063603819.html
https://ria.ru/20251221/dmitruk-2063610186.html
украина
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053559420_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a67c2176d73555661fab9c530e50ab0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, виктор орбан, венгрия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Орбан, Венгрия, Россия
"Прямо сейчас". Орбан сделал новое заявление об Украине

Орбан: Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Видеозапись его выступления опубликована в соцсети X.

"Тем временем война день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и хотеть его прямо сейчас", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
Вчера, 08:27
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВиктор ОрбанВенгрияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала