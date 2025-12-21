МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украину может укрепить только завершение конфликта с Россией, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Видеозапись его выступления опубликована в соцсети X.
"Тем временем война день ото дня ослабляет Украину. Мир — единственное, что может ее укрепить. Любой, кто действительно поддерживает Украину, должен хотеть мира, и хотеть его прямо сейчас", — говорится в публикации.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.