HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год
Работающие в новогодние выходные делятся на две категории – те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости.
Работающие в новогодние выходные делятся на две категории – те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд оплачивается по-разному, рассказал
агентству "Прайм" управляющий партнёр HR агентства А2 Алексей Чихачев.
По его словам, при сменном графике работа в новогодние праздники (1–8 января и другие праздничные дни) оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы.
"Если работа была в пределах месячной нормы - доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы - не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 - 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки", — пояснил он.
В случае выхода работника в сверхурочные часы в свой выходной первые два часа оплачиваются минимум в полуторакратном размере, а последующие – в двукратном. Расчет идет с учетом всех доплат, которые применяются к работнику, заключил Чихачев.