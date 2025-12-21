HR-специалист объяснил особенности оплаты работы в Новый год

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Работающие в новогодние выходные делятся на две категории – те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд оплачивается по-разному, Работающие в новогодние выходные делятся на две категории – те, кто трудится по сменному графику и те, кто вышел на сверхурочные в свой выходной день. Этот труд оплачивается по-разному, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр HR агентства А2 Алексей Чихачев.

По его словам, при сменном графике работа в новогодние праздники (1–8 января и другие праздничные дни) оплачивается минимум в двойном размере за фактически отработанные часы.

"Если работа была в пределах месячной нормы - доплачивается не менее одинарной часовой/дневной ставки сверх оклада; если сверх месячной нормы - не менее двойной ставки сверх оклада. Если праздничный день пришелся только на часть смены (например, смена 31.12 - 01.01), повышенная оплата идет только за часы, попавшие на праздничные сутки", — пояснил он.