ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра за сутки
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра за сутки
ВСУ за день нанесли 39 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 21.12.2025
ВСУ нанесли 39 артиллерийских ударов по левобережью Днепра за сутки
ВСУ за сутки нанесли 39 артударов по 9 населенным пунктам левобережья Днепра