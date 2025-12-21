Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 21.12.2025 (обновлено: 14:58 21.12.2025)
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости, 21.12.2025
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 21.12.2025
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ

Балицкий: женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на дом в Васильевке

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramАтака БПЛА со стороны ВСУ по частному домовладению в Васильевке
Атака БПЛА со стороны ВСУ по частному домовладению в Васильевке - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Атака БПЛА со стороны ВСУ по частному домовладению в Васильевке
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"В результате атаки БПЛА противника по частному домовладению на улице Каховской в городе Васильевке загорелся дом. Пострадала женщина 1991 года рождения, она доставлена в больницу", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, состояние пострадавшей осложняется сопутствующими заболеваниями - женщина недавно перенесла инсульт.
"Ей оказывается медицинская помощь", - подчеркнул губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений Балицкий
 
 
