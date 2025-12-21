https://ria.ru/20251221/obstrel-2063637478.html
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ
Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ по дому в запорожской Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 21.12.2025
В Запорожской области женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ
