23:54 21.12.2025
Голливудский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой, пишут СМИ
Голливудский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой, пишут СМИ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский актер Джеймс Рэнсон, запомнившийся зрителю ролями в голливудских криминальных драмах и фильмах ужасов, покончил с собой в возрасте 46 лет, пишет газета New York Post со ссылкой на судмедэксперта округа Лос-Анджелес.
"Ему было 46 лет... Рэнсон покончил жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе в пятницу", - говорится в статье.
Газета отмечает, что в 2021 году Рэнсон признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны своего репетитора, что оставило на его психике негативный отпечаток, а позже, уже во взрослом возрасте, страдал от наркотической зависимости на протяжении пяти лет, однако сумел бросить.
Рэнсон начал актерскую карьеру в 2001 году. За время работы в киноиндустрии он отметился исполнением ролей в американской экранизации фильма "Олдбой", дилогии "Синистер", хоррорах "Выпускной" и "Черный телефон", а также сыграл повзрослевшего Эдди в триллере "Оно 2" по мотивам романа Стивена Кинга. Кроме того, Рэнсон снимался в полицейском драматическом сериале "Прослушка", где сыграл роль контрабандиста Зигги.
