Голливудский актер Джеймс Рэнсон покончил с собой, пишут СМИ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американский актер Джеймс Рэнсон, запомнившийся зрителю ролями в голливудских криминальных драмах и фильмах ужасов, покончил с собой в возрасте 46 лет, пишет газета New York Post со ссылкой на судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Газета отмечает, что в 2021 году Рэнсон признался в том, что в детстве стал жертвой сексуального насилия со стороны своего репетитора, что оставило на его психике негативный отпечаток, а позже, уже во взрослом возрасте, страдал от наркотической зависимости на протяжении пяти лет, однако сумел бросить.