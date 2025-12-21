Рейтинг@Mail.ru
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста - РИА Новости, 21.12.2025
17:38 21.12.2025 (обновлено: 20:12 21.12.2025)
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста
НАТО не верит собственной пропаганде о "российской угрозе", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
РИА Новости
Новости
в мире, россия, европа, владимир путин, чей боуз, нато
Журналист Боуз: НАТО не верит собственной пропаганде о российской угрозе

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele ClarkeФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke
Флаг НАТО . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. НАТО не верит собственной пропаганде о "российской угрозе", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Если бы НАТО действительно верила собственной пропаганде о том, что Россия собирается атаковать Европу, она бы никогда не собрало целую эскадрилью F35 в месте, легко уничтожаемом одной ракетой, тем более на виду у российских спутников", — написал он.
Журналист также назвал заявления альянса ничем иным как театрализованным представлением.
Владимир Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Путин также подчеркнул, что мяч в вопросе украинского урегулирования на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
США видят обеспокоенность НАТО о якобы угрозе от России
19 декабря, 23:04
 
В миреРоссияЕвропаВладимир ПутинЧей БоузНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
