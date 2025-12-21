https://ria.ru/20251221/nato-2063670448.html
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста
НАТО не верит собственной пропаганде о "российской угрозе", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
"Атаковать Европу". Заявление НАТО о России разозлило журналиста
Журналист Боуз: НАТО не верит собственной пропаганде о российской угрозе