Посол России рассказал о перспективах вступления Ирландии в НАТО - РИА Новости, 21.12.2025
05:02 21.12.2025 (обновлено: 05:17 21.12.2025)
Посол России рассказал о перспективах вступления Ирландии в НАТО
Население Ирландии настороженно относится к идее вступления страны в НАТО, об этом рассказал "Известиям" посол России в Дублине Юрий Филатов. РИА Новости, 21.12.2025
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Население Ирландии настороженно относится к идее вступления страны в НАТО, об этом рассказал "Известиям" посол России в Дублине Юрий Филатов.
"Речь о вступлении Ирландии в НАТО пока не идет — население страны настороженно относится к такой перспективе", — сказал он, комментируя инцидент с дронами во время визита Владимира Зеленского в Дублин в начале декабря.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
20 декабря, 08:00
По словам посла, руководство Ирландии пытается использовать некую "российскую угрозу" как предлог для того, чтобы придерживаться курса на милитаризацию совместно с ЕС и Североатлантическим альянсом. При этом он отметил, что Москва обязательно будет следить за развитием ситуации и соответствующе реагировать.
"Хотя мы и не рассматриваем Ирландию как угрозу национальным интересам России, углубление взаимодействия Дублина с агрессивным антироссийским военным блоком в лице НАТО, безусловно, не останется без нашего внимания и будет учитываться в военно-политическом планировании", — отметил Филатов.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
18 декабря, 08:00
 
