Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков
16:30 21.12.2025
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков
в мире
украина
киев
днепр (река)
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
киев
днепр (река)
в мире, украина, киев, днепр (река), тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), служба безопасности украины, энергоатом, дело миндича
В мире, Украина, Киев, Днепр (река), Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Служба безопасности Украины, Энергоатом, Дело Миндича
Детектив НАБУ заявил о пропаже 2,5 тысячи евро у Миндича после обысков

Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, который занимался делом бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, заявил о пропаже у него 2,5 тысячи евро после обысков Службы безопасности Украины.
Ранее Магамедрасулов заявил, что СБУ провела у него более 100 обысков. По его словам, преследованию подвергалась и его семья.
Тимур Миндич
Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича
Вчера, 13:21
"У меня прошли на всех возможных адресах обыски: в Киеве, в Днепре. Нашли единственное - две с половиной тысячи евро, которые в протоколах отсутствуют, и их тоже нет. Это все деньги, которые были найдены", - приводит слова Магамедрасулова сайт Radio NV.
По его словам, после обысков СБУ эти деньги пропали.
"Они (деньги - ред.) были в Днепре (до переименования Киевом город Днепропетровск - ред.), как раз привезены с собой, оставлены там после отдыха. Я их положил и больше никто из нас их не видел", - отметил он.
В июле украинские СМИ сообщили об обысках со стороны СБУ у детективов НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) и задержании сотрудников. Всего, по данным украинских СМИ, местные правоохранители задержали пятерых сотрудников НАБУ, среди которых были Виктор Гусаров и Магамедрасулов. Последний, по данным СМИ, занимался делом Миндича, в том числе прослушкой квартиры, где часто бывал Зеленский. Гусарова и Магамедрасулова обвинили в госизмене и сотрудничестве с РФ.
Рустем Умеров
Умеров просил у ФБР защиты от НАБУ по делу о коррупции, пишут СМИ
Вчера, 13:54
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
Андрей Ермак
В НАБУ заявили о наличии доказательств причастности Ермака к делу Миндича
18 декабря, 09:02
 
В миреУкраинаКиевДнепр (река)Тимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЭнергоатомДело Миндича
 
 
