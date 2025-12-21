https://ria.ru/20251221/moskva-2063714420.html
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 89-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 89-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"️На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено.