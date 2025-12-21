Рейтинг@Mail.ru
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/moskva-2063714420.html
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД - РИА Новости, 21.12.2025
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 89-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T23:39:00+03:00
2025-12-21T23:39:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_0:18:3285:1866_1920x0_80_0_0_ddf9397e098608e03f2c3da39d1436e2.jpg
https://ria.ru/20251221/udmurtiya-2063688712.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126136_387:0:2898:1883_1920x0_80_0_0_ab8ad928cbb3c08dc12be0790a4e184a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД

В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне 89-го км МКАД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция в Москве
Полиция в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 89-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.
"️На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве отметили, что движение в районе ДТП затруднено.
ДТП с участием школьного автобуса в Увинском районе Удмуртии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии выросло до 14
Вчера, 19:49
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала