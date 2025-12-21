В Москве несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 89-го километра МКАД в Москве, сообщает столичный департамент транспорта.

"️На внешней стороне 89-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале дептранса.