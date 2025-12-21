В Москве утвердили проект участка трассы от Минского до Варшавского шоссе

"Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе", - написал Собянин на платформе MAX.

По его словам, протяженность участка составит около шести километров, дорога будет рассчитана на три полосы движения по основному ходу. В рамках проекта планируется строительство двух путепроводов и моста через реку Десну, а также устройство лестничных сходов к набережной.