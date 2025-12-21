Рейтинг@Mail.ru
В Москве утвердили проект участка трассы от Минского до Варшавского шоссе
21.12.2025
В Москве утвердили проект участка трассы от Минского до Варшавского шоссе
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В Москве утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе, который пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Утвердили проект планировки участка трассы Минское шоссе - Троицк - Андреевское - Варшавское шоссе. Он пройдет от улицы Харлампиева в поселке Марьино до Калужского шоссе", - написал Собянин на платформе MAX.

По его словам, протяженность участка составит около шести километров, дорога будет рассчитана на три полосы движения по основному ходу. В рамках проекта планируется строительство двух путепроводов и моста через реку Десну, а также устройство лестничных сходов к набережной.
Собянин отметил, что также предусмотрена реконструкция участка Нововатутинского проспекта, строительство съездов и заездов с новой магистрали, а также элементов транспортной развязки на пересечении с проектируемой магистралью Мамыри - Пенино - Шарапово.
Как подчеркнул мэр, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание жителей районов Троицк и Филимонковский и обеспечит удобный подъезд к будущей станции "Кедровая" Троицкой линии метро. В перспективе участок станет частью новой поперечной магистрали в ТиНАО, завершить строительство которой планируется в 2029 году.
