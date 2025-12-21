Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 21.12.2025 (обновлено: 14:15 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063632503.html
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей - РИА Новости, 21.12.2025
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей
Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей, сообщает... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:59:00+03:00
2025-12-21T14:15:00+03:00
москва
мошенники
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063606515.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, мошенники, происшествия
Москва, мошенники, Происшествия
Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей

Мошенники обманули москвичку на 42,5 млн руб под видом замены ключей от домофона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты номиналом 2000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.
"Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. Практически сразу ей пришел код в СМС, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества. Затем она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", — говорится в сообщении.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:75097
11 февраля, 13:50
Не давая женщине опомниться, лжебанкиры и лжеправоохранители начали названивать ей, сообщая, что все ее данные уже известны мошенникам. Также они стали запугивать пенсионерку и ее супруга уголовной ответственностью, убедив их в необходимости срочно снять все сбережения и передать "представителям правоохранительных органов".
В течение двух недель звонившие контролировали пенсионеров и руководили их действиями. Следуя инструкциям аферистов, они снимали со счетов в различных банках деньги, отправляя видеоотчеты с наличными на указанные им номера, а затем передавали приезжавшим к ним курьерам, которые называли кодовые слова.
"Под влиянием мошенников супруги продали свой автомобиль и также заняли деньги у друзей и родственников, переводя уже более мелкие суммы на указанные им различные счета. Общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей", — заявили в прокуратуре.
Упаковка подарков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
Вчера, 09:03
 
МосквамошенникиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала