Мошенники обманули пенсионерку из Москвы на 42,5 миллиона рублей

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей, Пенсионерка из Москвы стала жертвой мошенников, действовавших под предлогом замены ключей от домофона, общий ущерб превысил 42,5 миллиона рублей, сообщает столичная прокуратура.

"Все началось с сообщения в мессенджере якобы от председателя ТСЖ о замене ключей от домофона, на что женщина ответила согласием и сообщила количество необходимых ей ключей. Практически сразу ей пришел код в СМС, который она перенаправила, как она предполагала, в чат председателя товарищества. Затем она получила сообщение о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", — говорится в сообщении.

Не давая женщине опомниться, лжебанкиры и лжеправоохранители начали названивать ей, сообщая, что все ее данные уже известны мошенникам. Также они стали запугивать пенсионерку и ее супруга уголовной ответственностью, убедив их в необходимости срочно снять все сбережения и передать "представителям правоохранительных органов".

В течение двух недель звонившие контролировали пенсионеров и руководили их действиями. Следуя инструкциям аферистов, они снимали со счетов в различных банках деньги, отправляя видеоотчеты с наличными на указанные им номера, а затем передавали приезжавшим к ним курьерам, которые называли кодовые слова.