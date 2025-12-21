Рейтинг@Mail.ru
09:03 21.12.2025 (обновлено: 14:51 21.12.2025)
Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой подарков
новый год, мошенники, технологии, общество, россия
Новый год, мошенники, Технологии, Общество, Россия
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУпаковка подарков
Упаковка подарков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Упаковка подарков. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мошенники запустили схему обмана россиян под предлогом доставки корпоративных подарков к Новому году, рассказали РИА Новости в компании в области кибербезопасности "ЕСА ПРО" (входит в ГК "Кросс технолоджис").
"Злоумышленники реализуют схему следующим образом: сотруднику компании поступает СМС якобы от службы доставки, что один из клиентов (компании. — Прим. ред.) решил отправить подарок, но курьеру не удалось дозвониться. Далее предлагается связаться по указанному номеру напрямую. Такой прием создает видимость доверия и делового контекста, хотя данные о контрагентах и клиентах мошенники собирают из открытых источников, включая сайт самой компании", — предупредили эксперты.
По их данным, после установления контакта преступники могут выманить у жертвы персональную информацию и конфиденциальные данные, а также сообщить о необходимости оплатить различные сборы или перейти на фишинговый ресурс, имитирующий сайт отправителя.
Такие инциденты — разновидность атак с подменой бренда, когда злоумышленники представляются реальными компаниями для обмана россиян.
"Они остаются одной из главных угроз в новогодний период. Эксперты SBA указывают, что такие инциденты наносят прямой ущерб репутации и значительно снижают доверие со стороны партнеров, что приводит к финансовым потерям", — заключили в компании.
