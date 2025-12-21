Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать предновогодние премии, обещая высокий доход, рассказал РИА Новости член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.

По словам собеседника агентства, киберпреступники используют психологический фактор праздничного настроения и стремление граждан к получению дополнительных средств, чтобы внедрять свои схемы и выманивать деньги или личные данные.

"Так, злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен", - рассказал Курбаков.

Он добавил, что на самом деле деньги будут отправлены на счёт мошенников, а банк не вернёт их.

Юрист напомнил, что граждане должны проявлять повышенную бдительность, проверять подлинность сообщений и обращаться только к официальным источникам информации.