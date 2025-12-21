https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063590814.html
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии
2025-12-21T04:10:00+03:00
2025-12-21T04:10:00+03:00
2025-12-21T04:10:00+03:00
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать предновогодние премии, обещая высокий доход, рассказал РИА Новости член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.
По словам собеседника агентства, киберпреступники используют психологический фактор праздничного настроения и стремление граждан к получению дополнительных средств, чтобы внедрять свои схемы и выманивать деньги или личные данные.
"Так, злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен", - рассказал Курбаков.
Он добавил, что на самом деле деньги будут отправлены на счёт мошенников, а банк не вернёт их.
Юрист напомнил, что граждане должны проявлять повышенную бдительность, проверять подлинность сообщений и обращаться только к официальным источникам информации.
"В случае сомнений рекомендуется консультироваться со специалистами или обращаться в правоохранительные органы", - заключил Курбаков.