Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/moshenniki-2063590814.html
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии - РИА Новости, 21.12.2025
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии
Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать предновогодние премии, обещая высокий доход, рассказал РИА Новости член Союза юристов-блогеров при... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T04:10:00+03:00
2025-12-21T04:10:00+03:00
общество
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063221268.html
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мошенники, мошенничество
Общество, мошенники, Мошенничество
Юрист рассказал, как мошенники пытаются забрать у россиян новогодние премии

РИА Новости: мошенники начали предлагать россиянам инвестировать премии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мошенники начали активно предлагать россиянам инвестировать предновогодние премии, обещая высокий доход, рассказал РИА Новости член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Иван Курбаков.
По словам собеседника агентства, киберпреступники используют психологический фактор праздничного настроения и стремление граждан к получению дополнительных средств, чтобы внедрять свои схемы и выманивать деньги или личные данные.
Сразу кладите трубку. Путин дал совет, как не попасться на уловки мошенников - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин дал совет россиянам, как вести себя с мошенниками
19 декабря, 13:27
"Так, злоумышленники предлагают гражданам выгодно инвестировать новогодние премии, обещая высокую доходность. При этом они давят на то, что срок действия предложения ограничен", - рассказал Курбаков.
Он добавил, что на самом деле деньги будут отправлены на счёт мошенников, а банк не вернёт их.
Юрист напомнил, что граждане должны проявлять повышенную бдительность, проверять подлинность сообщений и обращаться только к официальным источникам информации.
"В случае сомнений рекомендуется консультироваться со специалистами или обращаться в правоохранительные органы", - заключил Курбаков.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября, 08:00
 
ОбществомошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала