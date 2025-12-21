Рейтинг@Mail.ru
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца
09:49 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/mladich-2063611738.html
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца - РИА Новости, 21.12.2025
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца
Семья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича ждет ответ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T09:49:00+03:00
2025-12-21T09:49:00+03:00
в мире
россия
сербия
гаага
дарко младич
ратко младич
оон
международный трибунал по бывшей югославии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735993887_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_43f3690df45cd96870006504762e44c3.jpg
https://ria.ru/20251221/mladich-2063589105.html
https://ria.ru/20240816/komandujuschij-1966641381.html
россия
сербия
гаага
в мире, россия, сербия, гаага, дарко младич, ратко младич, оон, международный трибунал по бывшей югославии
В мире, Россия, Сербия, Гаага, Дарко Младич, Ратко Младич, ООН, Международный трибунал по бывшей Югославии
Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца

РИА Новости: семья Младича ждет ответ на запрос РФ об освобождении по здоровью

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДарко Младич
Дарко Младич - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Дарко Младич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Семья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича ждет ответ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянии здоровья, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Заместитель постпреда РФ Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала пересмотреть решение в отношении Ратко Младича, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Гааге, и передать генерала в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.
«
"Я бы сказал, что суд имеет обязательства перед государствами, особенно перед Россией – постоянным членом Совбеза ООН - ответить на этот запрос. Было бы неуважением по отношению к РФ и Сербии, чьим гражданином он является, если бы председатель суда (Грасиела Гатти Сантана – ред.) не сформулировала бы и не высказала позицию по этому вопросу. При том, что запрос был озвучен на заседании ей лично и он формально был ей вручен, и если она не ответила на заседании, дипломатически исправно ей ответить письменно", - сказал Дарко Младич.
МОМУТ 11 ноября отклонил ходатайство защиты бывшего командующего армии боснийских сербов о его освобождении на семь дней для посещения могилы скончавшегося родственника и поминальной службы по нему.
"Сейчас моя мать находилась у него в Гааге, мой сын был там две недели назад, я с дочерью был месяц назад, так что мы стараемся как можно чаще его посещать, чтобы насколько можно его поддержать, чтобы он мог выдержать", - отметил сын генерала.
Сербский генерал Ратко Младич - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому
Вчера, 03:25
Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.
Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
Сербский генерал Ратко Младич в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын
16 августа 2024, 16:51
 
В миреРоссияСербияГаагаДарко МладичРатко МладичООНМеждународный трибунал по бывшей Югославии
 
 
