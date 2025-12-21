Сын Младича рассказал о ситуации с запросом в СБ ООН об освобождении отца

БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Семья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича ждет ответ Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянии здоровья, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Заместитель постпреда РФ Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала пересмотреть решение в отношении Ратко Младича , который отбывает пожизненное тюремное заключение в Гааге , и передать генерала в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.

« "Я бы сказал, что суд имеет обязательства перед государствами, особенно перед Россией – постоянным членом Совбеза ООН - ответить на этот запрос. Было бы неуважением по отношению к РФ и Сербии, чьим гражданином он является, если бы председатель суда (Грасиела Гатти Сантана – ред.) не сформулировала бы и не высказала позицию по этому вопросу. При том, что запрос был озвучен на заседании ей лично и он формально был ей вручен, и если она не ответила на заседании, дипломатически исправно ей ответить письменно", - сказал Дарко Младич.

МОМУТ 11 ноября отклонил ходатайство защиты бывшего командующего армии боснийских сербов о его освобождении на семь дней для посещения могилы скончавшегося родственника и поминальной службы по нему.

"Сейчас моя мать находилась у него в Гааге, мой сын был там две недели назад, я с дочерью был месяц назад, так что мы стараемся как можно чаще его посещать, чтобы насколько можно его поддержать, чтобы он мог выдержать", - отметил сын генерала.

Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине , 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии ( МТБЮ ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом.

В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.