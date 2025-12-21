Рейтинг@Mail.ru
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому - РИА Новости, 21.12.2025
03:25 21.12.2025
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому
Состояние здоровья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича приближается к критическому, необходимо лечение вне тюрьмы в Гааге, сообщил РИА РИА Новости, 21.12.2025
Состояние здоровья генерала Ратко Младича приближается к критическому

РИА Новости: состояние здоровья генерала Младича приближается к критическому

Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 21 дек – РИА Новости. Состояние здоровья бывшего командующего боснийских сербов генерала Ратко Младича приближается к критическому, необходимо лечение вне тюрьмы в Гааге, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.
Заместитель постпреда РФ Мария Заболоцкая 10 декабря на заседании Совбеза ООН потребовала пересмотреть решение в отношении Ратко Младича, который отбывает пожизненное тюремное заключение в Гааге, и передать генерала в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.
Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын
16 августа 2024, 16:51
Генерал Младич упал в тюрьме в Гааге и ударился головой, сообщил его сын
16 августа 2024, 16:51
"Он все слабее и слабее, более полутора лет фактически привязан к кровати. К ранее существовавшим проблемам со здоровьем добавились вызванные длительным лежанием. Сейчас он настолько слаб, что велик риск услышать наихудшие вести, но с Божьей помощью он своей волей продолжает жить. Надеемся, что его все-таки пустят для лечения, в противном случае, не знаем, сколько времени у него осталось, что касается здоровья", - подчеркнул Младич-младший и добавил, что с осужденным дважды в неделю проводят сеансы физиотерапии по 15 минут, чего недостаточно, и появились пролежни.
Он напомнил, что в августе 2024 года генерал Младич попытался сам встать с кровати, упал, получил сотрясение мозга и повредил нос и с тех пор не встает самостоятельно, теперь "может иногда разговаривать с близкими по два-три часа, а иногда не может и несколько предложений выговорить".
Ранее бывший командующий перенес как минимум два инсульта и несколько хирургических операций за время заключения в Гааге.
Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице
24 мая 2024, 12:26
Сын генерала Младича прокомментировал резолюцию о геноциде в Сребренице
24 мая 2024, 12:26
Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов в июне 2021 года утвердили Младичу пожизненный приговор по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в городе Сребреница на востоке Боснии и Герцеговины в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской - одной из двух частей БиГ - выразили несогласие с вердиктом.
В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.
Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН в Гааге, по их словам, не проводят должного лечения.
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
В БиГ потребовали тюремного заключения для президента Республики Сербской
19 февраля, 17:40
 
