В Москве восстановили движение на внутренней стороне МКАД после аварии
Движение на внутренней стороне МКАД восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 21.12.2025
Движение на внутренней стороне 43-го км МКАД восстановили после ДТП