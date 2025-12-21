На Западе набросились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами

"Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира", — отметил он.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.