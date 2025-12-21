Рейтинг@Mail.ru
18:58 21.12.2025 (обновлено: 23:23 21.12.2025)
На Западе набросились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами
в мире, сша, майами, россия, владимир зеленский, евросоюз, мирный план сша по украине, стив уиткофф, рустем умеров
В мире, США, Майами, Россия, Владимир Зеленский, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Стив Уиткофф, Рустем Умеров
На Западе набросились на Зеленского после заявления о переговорах в Майами

Мема: Украина после встреч с Британией устраивает препятствия для мира

© AP Photo / Peter DejongВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская сторона назвала переговоры в Майами с представителями США и стран ЕС конструктивными, однако каждый раз после встречи с руководством Великобритании Владимир Зеленский устраивает новые препятствия на пути к миру, написал член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X.
"Каждый раз появляются новые обстоятельства, которые становятся помехой для мира", — отметил он.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
Вчера, 16:56
Политик призвал Зеленского провести выборы и позволить народу закончить конфликт под руководством нового правительства, если нынешний глава киевского режима считает, что он не способен достичь мира с Россией.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провел переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Позднее в США прибыл спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Сразу из аэропорта он отправился на встречу с представителями Вашингтона, которая состоялась в гольф-клубе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина
Вчера, 15:34
 
В миреСШАМайамиРоссияВладимир ЗеленскийЕвросоюзМирный план США по УкраинеСтив УиткоффРустем Умеров
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала