https://ria.ru/20251221/minoborony-2063592804.html
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого - РИА Новости, 21.12.2025
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Светлое в ДНР. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T05:07:00+03:00
2025-12-21T05:07:00+03:00
2025-12-21T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063624414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3045c8e0c4f2baba35bf9edb900e3ad.jpg
https://ria.ru/20251220/vsu-2063490601.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063624414_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f5a0d074b5da36de29371e445213482.jpg
Кадры освобождения населенного пункта Светлое
Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое на Красноармейском направлении. Действия штурмовых отрядов активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем. Операторы БПЛА сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по подразделениям ВСУ.
Освобождение очередного населенного пункта на данном направлении позволяет сузить кольцо блокирования противника и продолжить уничтожение разрозненных групп окруженного гарнизона ВСУ в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики.
2025-12-21T05:07
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Минобороны показало кадры освобождения Светлого в ДНР