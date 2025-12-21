Рейтинг@Mail.ru
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 21.12.2025 (обновлено: 11:56 21.12.2025)
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Минобороны опубликовало кадры освобождения Светлого
Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Светлое в ДНР. РИА Новости, 21.12.2025
Кадры освобождения населенного пункта Светлое
Военнослужащие 1435-го мотострелкового (штурмового) полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое на Красноармейском направлении. Действия штурмовых отрядов активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем. Операторы БПЛА сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по подразделениям ВСУ. Освобождение очередного населенного пункта на данном направлении позволяет сузить кольцо блокирования противника и продолжить уничтожение разрозненных групп окруженного гарнизона ВСУ в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры освобождения военнослужащими группировки войск "Центр" населенного пункта Светлое в ДНР.
"Военнослужащие 1435 мотострелкового (штурмового) полка 27 гвардейской мотострелковой дивизии второй гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Светлое на Красноармейском направлении специальной военной операции", - сообщили в российском военном ведомстве.
20 декабря, 12:11
Минобороны рассказало о ходе освобождения Димитрова
20 декабря, 12:11
Как отметили в Минобороны, в ходе освобождения населенного пункта действия штурмовых отрядов по зачистке села от украинских боевиков активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки, которые сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по подразделениям ВСУ.
"Освобождение очередного населенного пункта на данном направлении позволяет сузить кольцо блокирования противника и продолжить уничтожение разрозненных групп окруженного гарнизона ВСУ в населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики", - заявили в МО РФ.
