Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича - РИА Новости, 21.12.2025
13:21 21.12.2025
Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича
Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича
Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича

Фонд Миндича в 2022 году купил 77 квартир в Киеве со скидкой более 60%

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Инвестиционный фонд "Генезис" украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского, фигуранта громкого дела о коррупции на Украине Тимура Миндича в 2022 году приобрел 77 квартир в жилом комплексе бизнес-класса Riverdale в Киеве со скидкой более 60%, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на собственное расследование.
Депутат Рады Алексей Гончаренко* 19 декабря сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело в отношении Миндича по статье о государственной измене.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
15 ноября, 18:43
"По минимальной цене 48 тысяч гривен (1135 долларов - ред.) в январе 2022 года фонд Миндича ("Генезис" - ред) должен был заплатить за 77 квартир минимум 235 миллионов гривен (2 миллиона долларов - ред.) вместо 88,4 миллиона (5,6 миллионов долларов - ред.) ... Скидка в размере свыше 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для "пакетных" инвесторов на этапе начала строительства ЖК", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды". В статье также сказано, что "Генезисом" Миндич начал владеть с октября 2021 года.
Издание также добавило, что киевский рынок недвижимости до 2022 года был надежным и понятным местом вложения средств сомнительного происхождения.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Кругом враги: длинные руки украинских спецслужб подвели Зеленского
12 декабря, 08:00
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Загнан в угол. Зеленский переходит к борьбе за выживание
10 декабря, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияКиевТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомСлужба безопасности УкраиныДело Миндича
 
 
