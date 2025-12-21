Украинские СМИ сообщили новые подробности о деятельности фонда Миндича

"По минимальной цене 48 тысяч гривен (1135 долларов - ред.) в январе 2022 года фонд Миндича ("Генезис" - ред) должен был заплатить за 77 квартир минимум 235 миллионов гривен (2 миллиона долларов - ред.) вместо 88,4 миллиона (5,6 миллионов долларов - ред.) ... Скидка в размере свыше 60% от рыночной цены является слишком высокой даже для "пакетных" инвесторов на этапе начала строительства ЖК", - говорится в статье, опубликованной на сайте "Экономической правды". В статье также сказано, что "Генезисом" Миндич начал владеть с октября 2021 года.