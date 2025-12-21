https://ria.ru/20251221/metro-2063651327.html
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
Мужчина вырвал телефон из рук сидящей рядом пассажирки в столичном метро и скрылся, злоумышленник задержан, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.12.2025
происшествия, москва, россия, московский метрополитен
В Москве задержали мужчину, укравшего смартфон прямо из рук пассажирки в метро