В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
15:45 21.12.2025
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро
Мужчина вырвал телефон из рук сидящей рядом пассажирки в столичном метро и скрылся, злоумышленник задержан, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 21.12.2025
В Москве мужчина украл телефон прямо из рук пассажирки в метро

В Москве задержали мужчину, укравшего смартфон прямо из рук пассажирки в метро

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мужчина вырвал телефон из рук сидящей рядом пассажирки в столичном метро и скрылся, злоумышленник задержан, сообщает столичная прокуратура.
"В вагоне электропоезда на станции "Пушкинская" 36-летний мужчина вырвал из рук сидящей рядом женщины мобильный телефон стоимостью 40 тысяч рублей и скрылся", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного органа.
Отмечается, что злоумышленник был задержан, похищенный телефон обнаружен.
В ведомстве сообщили, что привлечение мужчины к уголовной ответственности за грабеж по части 1 статьи 161 УК РФ на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.
В Екатеринбурге полиция проводит проверку после избиения девушек в баре
20 декабря, 15:17
