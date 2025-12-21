https://ria.ru/20251221/merts-2063707344.html
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
Канцлера Германии Фридриха Мерца и его коллегу по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнера Хазелоффа освистали во время посещения... РИА Новости, 21.12.2025
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
Канцлера Германии Мерца освистали на поминальной службе в Магдебурге