"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
21:53 21.12.2025 (обновлено: 23:17 21.12.2025)
"Убирайся!" Мерца освистали на поминальной службе
Канцлера Германии Фридриха Мерца и его коллегу по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнера Хазелоффа освистали во время посещения... РИА Новости, 21.12.2025
в мире, германия, саудовская аравия, фридрих мерц, христианско-демократический союз германии, хдс/хсс
В мире, Германия, Саудовская Аравия, Фридрих Мерц, Христианско-демократический союз Германии, ХДС/ХСС
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Канцлера Германии Фридриха Мерца и его коллегу по партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) Райнера Хазелоффа освистали во время посещения церемонии памяти жертв атаки на рождественском рынке в Магдебурге, сообщил журнал Compact.
"Двух политиков встретили свистом и криками: "Убирайтесь!" Никто больше не верит в притворную симпатию союза", — говорится в публикации.
Как отмечается, большинство немцев винят в теракте именно Мерца из-за его неудачной миграционной политики. По мнению жителей Германии, иностранцы на протяжении многих лет приезжают в страну и нарушают порядок, а власти не принимают никаких мер.
Вечером 20 декабря 2024 года автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. В результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Позднее число погибших увеличилось до шести. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016-го. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
Вчера, 15:27
 
В миреГерманияСаудовская АравияФридрих МерцХристианско-демократический союз ГерманииХДС/ХСС
 
 
