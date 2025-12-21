Рейтинг@Mail.ru
Пожар в центре Владивостока локализовали
08:56 21.12.2025 (обновлено: 10:05 21.12.2025)
Пожар в центре Владивостока локализовали
Пожар в административном здании во Владивостоке локализовали на площади около 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк... РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
владивосток
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владивосток
россия
происшествия, владивосток, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании во Владивостоке локализовали на площади около 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.
В соцсетях в воскресенье распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока. В ГУМЧС сообщили, что информация о пожаре в административном здании во Владивостоке поступила в 11.56 (04.56 мск), огнеборцы работали на месте уже через пять минут. Спасатели при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек, пострадавших нет. Пожар тушат по повышенному рангу.
"В 15.18 (08.18 мск) пожар локализован на площади около 600 квадратных метров, в настоящее время горят конструкции крыши здания. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что эвакуированы ещё четыре человека.
Всего в тушении задействованы 13 единиц техники, в том числе две автолестницы, и 46 человек личного состава.
Ликвидация пожара в административно-бытовом здании компании Межегейуголь - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Туве вспыхнул пожар в здании компании "Межегейуголь"
20 декабря, 17:58
 
