Пожар в центре Владивостока локализовали

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Пожар в административном здании во Владивостоке локализовали на площади около 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС России.

В соцсетях в воскресенье распространились фото и видео пожара в историческом здании в центре Владивостока . В ГУМЧС сообщили, что информация о пожаре в административном здании во Владивостоке поступила в 11.56 (04.56 мск), огнеборцы работали на месте уже через пять минут. Спасатели при помощи спасустройств вывели из здания 10 человек, пострадавших нет. Пожар тушат по повышенному рангу.

"В 15.18 (08.18 мск) пожар локализован на площади около 600 квадратных метров, в настоящее время горят конструкции крыши здания. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эвакуированы ещё четыре человека.