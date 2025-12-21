Рейтинг@Mail.ru
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей - РИА Новости, 21.12.2025
10:29 21.12.2025
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей - РИА Новости, 21.12.2025
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей
Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 21.12.2025
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей

РИА Новости: Россия нарастила ввоз мандаринов из Китая до рекордных $78 млн

Прилавок с мандаринами
Прилавок с мандаринами - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Поставки мандаринов из Китай в Россию в текущем году выросли на 16%, достигнув 78,1 миллиона долларов. Это максимум за последние десять лет (более ранних данных в открытом доступе нет).
При этом в ноябре российский импорт вырос на 6% в годовом выражении, до 22 миллионов долларов.
Россия в январе-ноябре была четвертым крупнейшим импортером китайских мандаринов. Больше покупали Вьетнам (186,4 миллиона долларов), Киргизия (147,2 миллиона) и Индонезия (82,3 миллиона). В пятерку также входил Таиланд (52 миллиона).
Мандарины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мандарины: польза и вред, как выбрать самые сладкие к Новому году
10 декабря, 12:36
10 декабря, 12:36
 
Экономика Россия Китай Вьетнам Новый год
 
 
