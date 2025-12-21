https://ria.ru/20251221/mandariny-2063616021.html
Китай увеличил поставки мандаринов в Россию до рекордных показателей
Россия за январь-ноябрь нарастила ввоз китайских мандаринов до рекордных 78 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. РИА Новости, 21.12.2025
