Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:09 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/mandariny-2063588393.html
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов - РИА Новости, 21.12.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов
Мандарины - это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D, также эти цитрусовые являются отличным антидепрессантом, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:09:00+03:00
2025-12-21T03:09:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
еда
мандарины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835785324_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_74abe20602dd1c381fdb0578f0e7b56c.jpg
https://ria.ru/20251120/mandariny-2056174205.html
https://ria.ru/20251212/mandariny-2061558330.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835785324_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_2a0965447b26f4587253441988166a88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), еда, мандарины
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Еда, Мандарины
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов

РИА Новости: Роспотребнадзор назвал мандарины кладовой здоровья

© РИА Новости / Артур ЛебедевМандарины в саду
Мандарины в саду - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Мандарины в саду. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мандарины - это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D, также эти цитрусовые являются отличным антидепрессантом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Мандарины можно назвать "кладовой здоровья": это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины – это отличный антидепрессант. Вкус, цвет и аромат этих фруктов вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и "лечить" плохое настроение", - сообщили в ведомстве.
Мандариновые деревья в Гулрыпшском районе Абхазии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть мандарины
20 ноября, 03:26
Там добавили, что при покупке мандаринов следует тщательно осмотреть плоды: они должны быть ароматными, упругими, равномерно окрашенными, с легко отделяемой кожурой. Нельзя приобретать данные цитрусовые с признаками гнили и плесени, поврежденной кожурой и наличием вмятин.
"Важно знать, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, а чем светлее плод, тем кислее мякоть", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В пресс-службе отметили, что не следует приобретать данные фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на нее должны быть оформлены ценники.
Помимо того, продавец должен работать в санитарной одежде с бейджиком, где указаны его фамилия и имя. У него при себе должна быть медицинская книжка и документы, подтверждающие происхождение и качество продукции.
"Продукция должна быть сертифицирована с оформленной декларацией о соответствии. Соблюдайте личную гигиену: тщательно мойте фрукты перед употреблением", - отметили в ведомстве.
Мандарины - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Диетолог назвала допустимую порцию мандаринов в день
12 декабря, 04:32
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕдаМандарины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала