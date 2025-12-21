В Роспотребнадзоре рассказали о пользе мандаринов

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Мандарины - это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D, также эти цитрусовые являются отличным антидепрессантом, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Мандарины можно назвать "кладовой здоровья": это низкокалорийные фрукты, богатые витаминами группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, мандарины – это отличный антидепрессант. Вкус, цвет и аромат этих фруктов вызывают ассоциации с праздником, способны поднимать настроение и "лечить" плохое настроение", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что при покупке мандаринов следует тщательно осмотреть плоды: они должны быть ароматными, упругими, равномерно окрашенными, с легко отделяемой кожурой. Нельзя приобретать данные цитрусовые с признаками гнили и плесени, поврежденной кожурой и наличием вмятин.

"Важно знать, что хвостик с зелеными листьями не является показателем свежести мандаринов, а чем светлее плод, тем кислее мякоть", - пояснили в Роспотребнадзоре

В пресс-службе отметили, что не следует приобретать данные фрукты в несанкционированных местах торговли. Торговая точка должна быть оборудована стеллажами, вывеской с названием предприятия и часами работы, на нее должны быть оформлены ценники.

Помимо того, продавец должен работать в санитарной одежде с бейджиком, где указаны его фамилия и имя. У него при себе должна быть медицинская книжка и документы, подтверждающие происхождение и качество продукции.