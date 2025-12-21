Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках мальчика

"По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

В сообщении она обратилась к родителям с просьбой постараться быть на связи со своими детьми и знать, где, с кем и как они проводят свободное время.