Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках мальчика
11:41 21.12.2025 (обновлено: 11:44 21.12.2025)
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках мальчика
Состояние пострадавшего при взрыве в Химках мальчика стабильное, ребенок пока находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской... РИА Новости, 21.12.2025
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье)
Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшего при взрыве в Химках мальчика

Мишонова: пострадавший при взрыве в Химках мальчик пока находится в реанимации

© iStock.com / santypanВрач идет по коридору в больнице
Врач идет по коридору в больнице - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© iStock.com / santypan
Врач идет по коридору в больнице. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Состояние пострадавшего при взрыве в Химках мальчика стабильное, ребенок пока находится в реанимации, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что в результате взрыва в Химках пострадали три человека, один из них погиб до приезда скорой помощи. Двое пострадавших доставлены в медицинские учреждения Московской области, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел взрыв пиротехнического устройства.
"По сообщениям врачей из нашего Красногорского медицинского центра Рошаля состояние пострадавшего мальчика стабильное. Проводится вся необходимая терапия. Ребенок пока находится в реанимации. Будем надеяться на то, что парень сильный и скоро пойдет на поправку", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
В сообщении она обратилась к родителям с просьбой постараться быть на связи со своими детьми и знать, где, с кем и как они проводят свободное время.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Химках сняли оцепление около места взрыва
ПроисшествияХимки (городской округ в Московской области)Московская область (Подмосковье)
 
 
