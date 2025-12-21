https://ria.ru/20251221/malayziya-2063599789.html
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Малайзию в новогодние праздничные дни, может быть интересно посетить Малакку, город с богатым историческим наследием, и посмотреть дикую природу востока страны, поделился рекомендациями с РИА Новости посол Малайзии в РФ Чеонг Лун-Лай.
Отвечая на вопрос агентства, он отметил, что приезжающие в Малайзию
россияне в основном интересуются пляжным отдыхом, хотя страна может предложить гораздо больше.
"Возможно, я предвзят, но одно из таких мест - моя малая родина, Малакка. Исторический город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО
", - сказал дипломат.
Он также упомянул восточные штаты Сабах
и Саравак с их природой. В последнем есть особая достопримечательность - пещеры Мулу. Там обитают птицы и летучие мыши. Пока одни спят, другие вылетают на поиск пропитания под покровом ночи, рассказал посол.
"Думаю, все зависит от интересов туриста. Если вы все же хотите провести отпуск у моря, обратите внимание на южный штат Джохор, в частности на пляж Десару", - заключил дипломат.