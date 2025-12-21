Рейтинг@Mail.ru
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране
Туризм
Туризм
 
07:20 21.12.2025 (обновлено: 14:22 21.12.2025)
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране - РИА Новости, 21.12.2025
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране
Россиянам, планирующим поездку в Малайзию в новогодние праздничные дни, может быть интересно посетить Малакку, город с богатым историческим наследием, и... РИА Новости, 21.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Посол Малайзии порекомендовал россиянам места для посещения в стране

РИА Новости: посол Малайзии Лун-Лай посоветовал россиянам посетить Малакку

© Getty Images / UCGМалакка, Малайзия
Малакка, Малайзия - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Getty Images / UCG
Малакка, Малайзия. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россиянам, планирующим поездку в Малайзию в новогодние праздничные дни, может быть интересно посетить Малакку, город с богатым историческим наследием, и посмотреть дикую природу востока страны, поделился рекомендациями с РИА Новости посол Малайзии в РФ Чеонг Лун-Лай.
Отвечая на вопрос агентства, он отметил, что приезжающие в Малайзию россияне в основном интересуются пляжным отдыхом, хотя страна может предложить гораздо больше.
Дагестан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Посол Малайзии в России оценил российские регионы
Вчера, 07:16
"Возможно, я предвзят, но одно из таких мест - моя малая родина, Малакка. Исторический город, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал дипломат.
Он также упомянул восточные штаты Сабах и Саравак с их природой. В последнем есть особая достопримечательность - пещеры Мулу. Там обитают птицы и летучие мыши. Пока одни спят, другие вылетают на поиск пропитания под покровом ночи, рассказал посол.
"Думаю, все зависит от интересов туриста. Если вы все же хотите провести отпуск у моря, обратите внимание на южный штат Джохор, в частности на пляж Десару", - заключил дипломат.
Туристы с чемоданами в аэропорту - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Малайзийской курортный остров обсуждает прямые рейсы с Россией
17 ноября, 11:45
 
ТуризмМалайзияРоссияСабахЮНЕСКОТуризм
 
 
