Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы - РИА Новости, 21.12.2025
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы
Россия и Малайзия продолжают работать над запуском прямого авиасообщения между странами, и перелеты по этому маршруту планируется начать в первом полугодии 2026
2025-12-21T07:04:00+03:00
2025-12-21T07:04:00+03:00
2025-12-21T07:04:00+03:00
РИА Новости: Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы в 2026 году
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия и Малайзия продолжают работать над запуском прямого авиасообщения между странами, и перелеты по этому маршруту планируется начать в первом полугодии 2026 года, если все пойдет по плану, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.
"Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года. Очень надеемся, что это получится", - сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.
По его словам, на первом этапе речь идет о выполнении авиакомпанией Red Wings рейсов из Москвы
на остров Лангкави.
"При росте спроса, полагаю, могли бы потенциально увидеть ежедневные рейсы. Думаю, это пошло бы на пользу обеим сторонам", - добавил он.