Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Россия и Малайзия продолжают работать над запуском прямого авиасообщения между странами, и перелеты по этому маршруту планируется начать в первом полугодии 2026 года, если все пойдет по плану, рассказал РИА Новости малайзийский посол в РФ Чеонг Лун-Лай.

"Министерства транспорта обеих стран ведут эти дискуссии. Нас весьма воодушевляет слышать, что процесс подходит к концу. Если все пойдет по плану, как нам говорили, прямые рейсы запустят в первой половине 2026 года. Очень надеемся, что это получится", - сказал дипломат, отвечая на вопрос агентства.

По его словам, на первом этапе речь идет о выполнении авиакомпанией Red Wings рейсов из Москвы на остров Лангкави.