Малайзия видит ценность в присоединении к БРИКС, заявил посол Лун-Лай
07:12 21.12.2025 (обновлено: 07:34 21.12.2025)
Малайзия видит ценность в присоединении к БРИКС, заявил посол Лун-Лай
Саммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Саммит БРИКС. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Малайзия, ставшая в 2024 году партнером БРИКС, видит ценность в присоединении к этому объединению, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай.
"Мы видим ценность присоединения к БРИКС", - сказал он.
Дипломат указал, что Малайзию уже приглашали на многие встречи и мероприятия под эгидой объединения.
"Все это было взаимовыгодно. Там уделяли внимание вопросам, важным для глобального Юга. Хорошая возможность для полных членов и стран-партнеров БРИКС искать решения, особенно в нынешней геополитической ситуации", - сказал также посол.
Премьер Малайзии заявил о готовности вступить в БРИКС "уже завтра"
28 октября, 12:52
