Малайзия видит ценность в присоединении к БРИКС, заявил посол Лун-Лай
Малайзия, ставшая в 2024 году партнером БРИКС, видит ценность в присоединении к этому объединению, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Чеонг Лун-Лай. РИА Новости, 21.12.2025
Малайзия видит ценность в присоединении к БРИКС, заявил посол Лун-Лай
РИА Новости: посол Малайзии назвал БРИКС хорошей возможностью искать решения