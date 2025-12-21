Посол Малайзии рассказал о планах продвижения на рынке туризма в России

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай.

"Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он.