Посол Малайзии рассказал о планах продвижения на рынке туризма в России
07:10 21.12.2025 (обновлено: 07:35 21.12.2025)
Посол Малайзии рассказал о планах продвижения на рынке туризма в России
Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости, 21.12.2025
россия, малайзия, туризм
Туризм, Россия, Малайзия, Туризм
Куала-Лумпур
Куала-Лумпур. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Малайзия намерена проводить свои мероприятия в России в 2026 году и активно участвовать в местных для продвижения себя как туристического направления, рассказал РИА Новости посол страны в РФ Чеонг Лун-Лай.
"Конечно, будет организовано больше мероприятий. Это все в рамках кампании Visit Malaysia. В первую очередь, мы особенно активно поучаствуем в выставке MITT, а также планируем принять участие в фестивале "Путешествуй!", - сказал он.
Дипломат отметил, что у малайзийской стороны есть планы на выездные мероприятия (роуд-шоу) в России для продвижения Малайзии на туристическом рынке.
Этот замысел пока в работе, добавил он.
Самолет Airbus A-321 авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия и Малайзия планируют запустить прямые авиарейсы
Вчера, 07:04
 
ТуризмРоссияМалайзияТуризм
 
 
