Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции

ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.

Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.