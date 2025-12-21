Рейтинг@Mail.ru
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:41 21.12.2025 (обновлено: 17:48 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/makron-2063670944.html
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции - РИА Новости, 21.12.2025
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T17:41:00+03:00
2025-12-21T17:48:00+03:00
в мире
франция
абу-даби
шарль де голль
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_0:88:3071:1816_1920x0_80_0_0_b29e47c837870ab0f5d4709a5c6bac76.jpg
https://ria.ru/20251221/makron-2063658818.html
https://ria.ru/20251221/makron-2063648847.html
франция
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036235968_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_23b76f594ef9509e7ecb543443553ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, абу-даби, шарль де голль, эммануэль макрон
В мире, Франция, Абу-Даби, Шарль де Голль, Эммануэль Макрон
Макрон объявил о строительстве нового авианосца для Франции

Макрон принял решение о строительстве нового авианосца для Франции

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в воскресенье, что принял решение начать реализацию проекта по строительству нового авианосца для ВМС страны.
"Во время (роста конфликтов на международной арене – ред.),.. чтобы нас боялись, мы должны быть сильными, особенно – на море. И именно поэтому … я принял решение о том, чтобы дать Франции новый авианосец. Решение о начале реализации этого очень большого проекта было принято на этой неделе", – сказал Макрон, выступая перед французскими военными в Абу-Даби, куда он отправился для того, чтобы встретить с ними Рождество. Трансляцию выступления французского лидера вел телеканал BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
Вчера, 16:30
В ноябре агентство Франс Пресс сообщало, что Франция должна принять решение о строительстве авианосца нового поколения до конца года, чтобы новый корабль был введен в эксплуатацию в 2038 году. Новый корабль, который придет на смену нынешнему атомному французскому авианосцу "Шарль де Голль", будет оснащен атомной энергетической установкой и будет значительно больше судна-предшественника. Водоизмещение нового судна составит 80 тысяч тонн, а длина - 310 метров, в отличие от "Шарля де Голля", чье водоизмещение составляет 42 тысячи тонн, а длина - 261 метр. Экипаж нового авианосца будет насчитывать две тысячи человек, а на борту он сможет нести 30 боевых самолетов.
Единственный в настоящий момент авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" был введен в эксплуатацию в 2001 году. За это время корабль более 30 раз обошел вокруг света и участвовал в многочисленных боевых походах.
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
Вчера, 15:27
 
В миреФранцияАбу-ДабиШарль де ГолльЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала