"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России

Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.

Глава государства также подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.