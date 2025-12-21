https://ria.ru/20251221/makron-2063658818.html
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти согласился с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления...
россия
франция
европа
The Spectator: в Европе признали, что игнорировать Путина бесполезно
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти согласился
с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления контактов с Россией.
"В Европе
незаметно набирает обороты мнение, что игнорирование (президента России
Владимира. — Прим. ред.) Путина <…> просто не работает", — говорится в публикации.
Галеотти отметил, что для возобновления контактов с Москвой
следует выносить на обсуждение нечто более конкретное, чем "политически бессмысленные мантры, к которым постоянно сводится риторика Европы".
Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Глава государства также подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
