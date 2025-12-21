Рейтинг@Mail.ru
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 21.12.2025 (обновлено: 17:08 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/makron-2063658818.html
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России - РИА Новости, 21.12.2025
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России
Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти согласился с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:30:00+03:00
2025-12-21T17:08:00+03:00
россия
франция
европа
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_93f64c17bce145c65ec575556d63736a.jpg
https://ria.ru/20251221/dialog-2063600180.html
россия
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058039170_0:0:2161:1620_1920x0_80_0_0_5e84c7539e85d8a264443f208ddedd76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, европа, в мире
Россия, Франция, Европа, В мире
"Игнорирование не работает". Макрон ошеломил Запад заявлением о России

The Spectator: в Европе признали, что игнорировать Путина бесполезно

© AP Photo / Julien de Rosa, PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Julien de Rosa, Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти согласился с заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновления контактов с Россией.
Европе незаметно набирает обороты мнение, что игнорирование (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина <…> просто не работает", — говорится в публикации.
Галеотти отметил, что для возобновления контактов с Москвой следует выносить на обсуждение нечто более конкретное, чем "политически бессмысленные мантры, к которым постоянно сводится риторика Европы".
Путин 19 декабря, отвечая на вопросы в ходе ежегодной пресс-конференции о перспективах отношений России и европейских стран, заявил, что западные политики продолжают нагнетать обстановку, говоря о подготовке к войне.
Глава государства также подчеркнул, что в вопросе украинского урегулирования мяч на стороне оппонентов России, в первую очередь у киевского режима и его спонсоров.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин готов вести диалог с Макроном, сообщил Песков
Вчера, 07:08
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияФранцияЕвропаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала