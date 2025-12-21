Рейтинг@Mail.ru
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
15:27 21.12.2025 (обновлено: 16:52 21.12.2025)
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT
Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов, пишет Financial Times. РИА Новости, 21.12.2025
Макрон в вопросе российских активов предал Мерца, пишет FT

FT: Макрон в вопросе активов РФ предал Мерца, несмотря на расплату за это

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Omar Havana
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера ФРГ Фридриха Мерца в вопросе российских активов, пишет Financial Times.
«

"Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить <...>. Но он настолько слаб, что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони", — сообщила газета со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом переговоров в ЕС.

Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
СМИ назвали решение ЕС по активам России ударом по Мерцу и фон дер Ляйен
19 декабря, 08:37
В пятницу издание написало, что Италия и Франция сыграли важную роль в обсуждении плана об использовании замороженных средств для кредита Украине, а премьер Джорджа Мелони стала "убийцей" проекта.
По данным FT, Париж и Рим выразили обеспокоенность, что парламенты двух стран согласятся на финансовые гарантии, которые потребовала Бельгия, чтобы разделить риск потенциального погашения кредита. Тот факт, что они выступили против плана, изменил настроение на переговорах.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита ЕС в Брюсселе. 19 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан назвал причину отказа ЕС от конфискации российских активов
19 декабря, 07:16
В пятницу по итогам саммита Евросоюз временно отказался от изъятия российских активов и решил предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении займа.
Таким образом, в ЕС не смогли прийти к соглашению об использовании резервов ЦБ для выделения финпомощи Украине. В то же время Евросовет поручил ЕК продолжить работу над так называемым репарационным займом.
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Тихое воровство. ЕС придумал "хитрое" решение по Украине
20 декабря, 08:00

Ситуация с активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Еврокомиссия добивалась согласия стран Евросоюза на использование российских активов. Речь шла о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого репарационного кредита, который Киев условно должен был бы вернуть после окончания конфликта, если Москва "выплатит материальный ущерб".
Как отмечали в Кремле, эти идеи оторваны от реальности. Если Европа все же пойдет на их конфискацию, то этот шаг не останется без ответа и будет иметь очень серьезные последствия, предупреждали в Москве.
Президент Владимир Путин накануне назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к прямым потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.
Флаги ЕС и Украины перед штаб-квартирой Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
СМИ: ЕС будет платить три миллиарда евро по займу для Киева ежегодно
20 декабря, 12:45
 
