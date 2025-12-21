Рейтинг@Mail.ru
01:13 21.12.2025 (обновлено: 02:02 21.12.2025)
Дмитриев анонсировал продолжение переговоров по Украине в Майами
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ, 21 дек – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что переговоры в Майами по Украине продолжатся в субботу и воскресенье по местному времени.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры с Уиткоффом и Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
01:12
"Дискуссии... начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра", – сказал Дмитриев российским журналистам.
В Майами – восточное время, еще суббота, 20 декабря (в Москве уже воскресенье).
Дмитриев проведет в Майами выходные.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Россия готовится к сотрудничеству с США в Арктике, заявил Дмитриев
Вчера, 18:26
 
