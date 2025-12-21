ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения украинского конфликта.

"В палате представителей и сенате есть законодатели, которые открыто выступают против того, что делает президент (США Дональд - ред.) Трамп, против того, что делает Стив Уиткофф, против того, что делает Джаред Кушнер, потому что у них есть личный интерес и они получают выгоду от продолжения конфликта на Украине", - сказала Луна в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

Конгрессвумен заявила, что лично она ни разу не голосовала за финансовую поддержку Украины.

« "Но разве можно ожидать, что действующий член палаты представителей или сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес (в конфликте - ред.), когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу?", - сказала Луна.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.