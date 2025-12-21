Рейтинг@Mail.ru
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
03:55 21.12.2025
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине
Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T03:55:00+03:00
2025-12-21T03:55:00+03:00
2025
Луна рассказала, кто получает выгоду от продолжения конфликта на Украине

Конгрессвумен Луна заявила, что ее коллеги зарабатывают на конфликте на Украине

Конгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что среди ее коллег в законодательной власти США есть те, кто получает материальную выгоду от продолжения украинского конфликта.
"В палате представителей и сенате есть законодатели, которые открыто выступают против того, что делает президент (США Дональд - ред.) Трамп, против того, что делает Стив Уиткофф, против того, что делает Джаред Кушнер, потому что у них есть личный интерес и они получают выгоду от продолжения конфликта на Украине", - сказала Луна в ходе своего выступления на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Рубио пытался настроить Трампа против Путина, пишут СМИ
10 декабря, 18:44
Конгрессвумен заявила, что лично она ни разу не голосовала за финансовую поддержку Украины.
«
"Но разве можно ожидать, что действующий член палаты представителей или сената проголосует за мир, когда у него есть личный интерес (в конфликте - ред.), когда он поддерживается и принадлежит военно-промышленному комплексу?", - сказала Луна.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
США не хотят тратить впустую время на разговоры по Украине, заявил Трамп
12 декабря, 02:59
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
"Старье и пустые обещания". Какое оружие Украина получит от Запада
15 декабря, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевАнна Паулина ЛунаСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
