Лукашенко рассказал о приоритетной сфере со странами-наблюдателями ЕАЭС
Лукашенко рассказал о приоритетной сфере со странами-наблюдателями ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко рассказал о приоритетной сфере со странами-наблюдателями ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал приоритетной сферой взаимодействия со странами-наблюдателями ЕАЭС транспортно-логистическую сферу. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:09:00+03:00
2025-12-21T20:09:00+03:00
2025-12-21T20:13:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
евразийский экономический союз
экономика
белоруссия
Новости
ru-RU
белоруссия, александр лукашенко, евразийский экономический союз, экономика
Белоруссия, Александр Лукашенко, Евразийский экономический союз, Экономика
