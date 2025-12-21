https://ria.ru/20251221/lukashenko-2063680797.html
Лукашенко заявил о важности торговли стран ЕАЭС со странами Азии и Африки
Лукашенко заявил о важности торговли стран ЕАЭС со странами Азии и Африки - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко заявил о важности торговли стран ЕАЭС со странами Азии и Африки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в воскресенье на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:55:00+03:00
2025-12-21T18:55:00+03:00
2025-12-21T19:04:00+03:00
евразийский экономический союз
экономика
азия
белоруссия
африка
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
азия
белоруссия
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, экономика, азия, белоруссия, африка, александр лукашенко
Евразийский экономический союз, Экономика, Азия, Белоруссия, Африка, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о важности торговли стран ЕАЭС со странами Азии и Африки
Лукашенко: приглашение новых партнеров для сотрудничества с ЕАЭС укрепит союз