Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным - РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть один–два вопроса двусторонних отношений, которые... РИА Новости, 21.12.2025
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
Лукашенко заявил о паре вопросов отношений с РФ, которые надо обсудить с Путиным
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть один–два вопроса двусторонних отношений, которые надо обсудить на уровне президентов.
"Мы с вами в Бишкеке
договорились, что не будем перегружаться практическими вопросам двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного. Правительства неплохо работают. Мы как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверх пускай вытаскивают вопросы, таких один-два вопроса, которые надо согласовать", - отметил Лукашенко
.
В целом, по его словам, стороны реализовывают все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества, до экономики.
"Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", - заявил Лукашенко.