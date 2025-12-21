Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть один–два вопроса двусторонних отношений, которые надо обсудить на уровне президентов.

"Мы с вами в Бишкеке договорились, что не будем перегружаться практическими вопросам двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного. Правительства неплохо работают. Мы как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверх пускай вытаскивают вопросы, таких один-два вопроса, которые надо согласовать", - отметил Лукашенко

В целом, по его словам, стороны реализовывают все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества, до экономики.