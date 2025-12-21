Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным - РИА Новости, 21.12.2025
16:33 21.12.2025
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным
2025-12-21T16:33:00+03:00
2025-12-21T16:33:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
общество
белоруссия
белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, общество
Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Общество
Лукашенко заявил о паре вопросов, которые надо обсудить с Путиным

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что есть один–два вопроса двусторонних отношений, которые надо обсудить на уровне президентов.
"Мы с вами в Бишкеке договорились, что не будем перегружаться практическими вопросам двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного. Правительства неплохо работают. Мы как договорились, если уже что-то не решат, тогда наверх пускай вытаскивают вопросы, таких один-два вопроса, которые надо согласовать", - отметил Лукашенко.
В целом, по его словам, стороны реализовывают все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества, до экономики.
"Вопросов тут практически нет. Спасибо, что пригласили", - заявил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин рассказал об общении с Лукашенко
БелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинОбщество
 
 
