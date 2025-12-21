Лукашенко совершит визит в Россию

«

"Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.