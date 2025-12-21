Лукашенко совершит визит в Россию

МИНСК, 21 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21-22 декабря совершит визит в Россию, запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
«
"Президент Беларуси 21-22 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию для участия в саммитах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Мероприятия состоится в городе Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко 21 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в узком и расширенном составах.
В повестку дня включено два десятка вопросов. В частности, главы государств Евразийского экономического союза обсудят формирование общих рынков нефти и нефтепродуктов, основные направления международной деятельности на будущий год, подходы к развитию торгово-экономического сотрудничества с основными партнерами ЕАЭС и ряд других вопросов.
"Запланирована встреча Президента Беларуси с Президентом России Владимиром Путиным", - сообщает канал.
В сообщении также указывается, что традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря. "Они оценят перспективы интеграционного взаимодействия, а также подведут итоги уходящего года", - сообщает "Пул первого".
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге
Вчера, 00:14