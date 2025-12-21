Рейтинг@Mail.ru
Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой
Культура
 
05:34 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой
Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой - РИА Новости, 21.12.2025
Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой
Просветительский проект, посвященный знакомству американцев с русской культурой, позволяет налаживать связи между двумя странами, даже если контакты на... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T05:34:00+03:00
2025-12-21T05:34:00+03:00
культура
россия
сша
чайковский
петр чайковский
культура
https://ria.ru/20251216/kultura-2062275084.html
россия
сша
чайковский
2025
россия, сша, чайковский, петр чайковский, культура
Культура, Россия, США, Чайковский, Петр Чайковский, Культура
Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой

РИА Новости: потомок Чайковского провел в США мероприятия о русской культуре

Американские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Просветительский проект, посвященный знакомству американцев с русской культурой, позволяет налаживать связи между двумя странами, даже если контакты на политическом уровне оставляют желать лучшего, заявил в интервью РИА Новости потомок Петра Чайковского Денис фон Мекк.
"Смысл нашего проекта заключается в том, что музыка - один из видов культуры, который позволяет общаться представителям разных народов и обществ, даже если их политические лидеры не всегда имеют полное взаимопонимание, а может быть, и вообще не имеют его", - сказал фон Мекк, который приходится Чайковскому пра-пра-правнучатым племянником.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В США на праздновании Дня независимости будет играть русская мелодия
4 июля, 11:42
Он поделился тем, что провел в шести городах США цикл мероприятий, посвященных не только Чайковскому, но и русской культуре в целом. По словам фон Мекка, Чайковский является отправной точкой, поскольку дальше речь идет о других композиторах, писателях и поэтах, с которыми Петр Ильич был знаком, а также о людях, которые приглашали его на открытие "Карнеги-холла" в Нью-Йорке и продвигали его музыку в США.
"Мы стараемся расширить понимание среднего американца и показать, что Чайковский – не единственный представитель русской культуры. Нет, русская культура огромная, широкая, глубокая", - подчеркнул он.
Как отметил фон Мекк, преимущество музыки заключается в том, что ей, в отличие от литературы, не нужен перевод. По его словам, если люди любят и знают те или иные произведения, то проявляют интерес к их автору.
"Таким образом, я рассказываю им о Чайковском и о России вообще, о том, какая у нас консерватория имени Чайковского, и что вообще у нас лучшая в мире система музыкального образования. А еще говорю, что в России очень хорошие больницы, библиотеки, театры и другие культурные и социальные объекты", - поделился фон Мекк.
По его словам, это помогает людям понять, что Россия была культурно и экономически развитой страной во времена Чайковского, и остается ею сейчас.
Участники митинга за сохранение памятника поэту Александру Пушкину на Ратушной площади в Риге - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Потомок Чайковского высказался о попытках отменить русскую культуру
16 декабря, 05:11
 
Культура
 
 
