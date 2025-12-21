Потомок Чайковского рассказал о знакомстве американцев с русской культурой

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Просветительский проект, посвященный знакомству американцев с русской культурой, позволяет налаживать связи между двумя странами, даже если контакты на политическом уровне оставляют желать лучшего, заявил в интервью РИА Новости потомок Петра Чайковского Денис фон Мекк.

"Смысл нашего проекта заключается в том, что музыка - один из видов культуры, который позволяет общаться представителям разных народов и обществ, даже если их политические лидеры не всегда имеют полное взаимопонимание, а может быть, и вообще не имеют его", - сказал фон Мекк, который приходится Чайковскому пра-пра-правнучатым племянником.

Он поделился тем, что провел в шести городах США цикл мероприятий, посвященных не только Чайковскому, но и русской культуре в целом. По словам фон Мекка, Чайковский является отправной точкой, поскольку дальше речь идет о других композиторах, писателях и поэтах, с которыми Петр Ильич был знаком, а также о людях, которые приглашали его на открытие "Карнеги-холла" в Нью-Йорке и продвигали его музыку в США.

"Мы стараемся расширить понимание среднего американца и показать, что Чайковский – не единственный представитель русской культуры. Нет, русская культура огромная, широкая, глубокая", - подчеркнул он.

Как отметил фон Мекк, преимущество музыки заключается в том, что ей, в отличие от литературы, не нужен перевод. По его словам, если люди любят и знают те или иные произведения, то проявляют интерес к их автору.

"Таким образом, я рассказываю им о Чайковском и о России вообще, о том, какая у нас консерватория имени Чайковского, и что вообще у нас лучшая в мире система музыкального образования. А еще говорю, что в России очень хорошие больницы, библиотеки, театры и другие культурные и социальные объекты", - поделился фон Мекк.