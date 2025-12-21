Рейтинг@Mail.ru
Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с Рождеством - РИА Новости, 21.12.2025
11:17 21.12.2025
Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с Рождеством
Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с Рождеством - РИА Новости, 21.12.2025
Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с Рождеством
Кремль сообщит, если президент РФ Владимир Путин решит поздравить американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:17:00+03:00
2025-12-21T11:17:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
мирный план сша по украине
россия
2025
россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, мирный план сша по украине
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Кремль сообщит, если Путин поздравит Трампа с Рождеством

Песков: Путин может поздравить Трампа с Рождеством

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
© РИА Новости / Максим Блинов
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Кремль сообщит, если президент РФ Владимир Путин решит поздравить американского коллегу Дональда Трампа с Рождеством, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы сообщим", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Трамп поблагодарил Путина после слов о его усилиях по решению кризисов
10 октября, 18:26
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
