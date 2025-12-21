Рейтинг@Mail.ru
16:56 21.12.2025 (обновлено: 17:40 21.12.2025)
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
Предоставленный Евросоюзом кредит не изменит положение дел на Украине, учитывая коррупционную деятельность Владимира Зеленского и его окружения, заявил депутат... РИА Новости, 21.12.2025
в мире, украина, москва, владимир зеленский, киев, артем дмитрук, евросоюз, мирный план сша по украине, верховная рада украины, евросовет, антониу кошта
В мире, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Киев, Артем Дмитрук, Евросоюз, Мирный план США по Украине, Верховная Рада Украины, Евросовет, Антониу Кошта
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Предоставленный Евросоюзом кредит не изменит положение дел на Украине, учитывая коррупционную деятельность Владимира Зеленского и его окружения, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Мы уже наблюдаем постепенный обвал фронта на большинстве направлений и устойчиво негативную, по сути, необратимую динамику в социально-экономических и гражданских вопросах", — отметил парламентарий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
Вчера, 09:21
По мнению Дмитрука, предоставление финансов Киеву в сложившихся обстоятельствах не окажет существенного влияния на ситуацию. При этом, как утверждает депутат, этими средствами не смогут адекватно управлять.
"Здесь я бы использовал точный термин: "как в бездонную яму", — заключил он.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз предоставит Украине кредит, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли грабежом.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС осознали, что конфискация российских средств несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе указали на важную деталь во время выступления Путина
Вчера, 15:34
 
В миреУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийКиевАртем ДмитрукЕвросоюзМирный план США по УкраинеВерховная Рада УкраиныЕвросоветАнтониу Кошта
 
 
