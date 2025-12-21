https://ria.ru/20251221/kredit-2063665135.html
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине - РИА Новости, 21.12.2025
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
Предоставленный Евросоюзом кредит не изменит положение дел на Украине, учитывая коррупционную деятельность Владимира Зеленского и его окружения, заявил депутат... РИА Новости, 21.12.2025
В Раде забили тревогу из-за решения ЕС по Украине
Дмитрук: кредит, обеспеченный Евросоюзом, не поможет Украине