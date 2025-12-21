Рейтинг@Mail.ru
15:42 21.12.2025
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота

Mash: москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и обанкротился

© Getty Images / 1001slideСтарый кот
Старый кот - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Getty Images / 1001slide
Старый кот. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей, а затем решил подать на банкротство, сообщил Telegram-канал Mash.
"Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации.
Как уточняется, в октябре 2023 года животное заболело мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций и прописали дорогостоящее лечение. Хозяину при этом пришлось оформить кредит.
Спасти кота не удалось, а у мужчины остались долги. Из-за пеней сумма увеличилась до 1,2 миллиона рублей, из-за чего он подал на банкротство.
Кошка в стиральной машине - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Китае кот попал в стиральную машинку и выжил
15 декабря, 21:27
 
