СМИ: россиянин обанкротился из-за кота

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей, а затем решил подать на банкротство, Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей, а затем решил подать на банкротство, сообщил Telegram-канал Mash.

"Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации.

Как уточняется, в октябре 2023 года животное заболело мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций и прописали дорогостоящее лечение. Хозяину при этом пришлось оформить кредит.