СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей, а затем решил подать на банкротство, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 21.12.2025
СМИ: россиянин обанкротился из-за кота
Mash: москвич потратил 300 тысяч рублей на лечение кота и обанкротился
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Житель Москвы потратил на лечение своего кота 300 тысяч рублей, а затем решил подать на банкротство, сообщил
Telegram-канал Mash.
"Москвич решил объявить себя банкротом из-за лечения 19-летнего кота. Потратил 300 тысяч рублей, но питомец умер", — говорится в публикации.
Как уточняется, в октябре 2023 года животное заболело мочекаменной болезнью. Ветеринары сделали ему несколько операций и прописали дорогостоящее лечение. Хозяину при этом пришлось оформить кредит.
Спасти кота не удалось, а у мужчины остались долги. Из-за пеней сумма увеличилась до 1,2 миллиона рублей, из-за чего он подал на банкротство.