Рейтинг@Mail.ru
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/konteynerovoz-2063638875.html
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 21.12.2025
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия
Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:02:00+03:00
2025-12-21T14:02:00+03:00
в мире
сша
евросоюз
швеция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_823ec0c5fb02813d2b65685dc50de2b2.jpg
https://ria.ru/20251113/rossiya-2054508173.html
сша
швеция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156017/65/1560176551_635:470:2739:2048_1920x0_80_0_0_86a3ccc909a9ac1ba4c1d44cf3739365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, евросоюз, швеция, россия
В мире, США, Евросоюз, Швеция, Россия
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия

Швеция досмотрела вставший на якорь у берегов Хёганеса контейнеровоз из РФ Adler

CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På SaltsjönФлаг Швеции
Флаг Швеции - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Guillaume Baviere / Stockholm. På Saltsjön
Флаг Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.
«
"Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление.
SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и ЕС.
Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Раскрыта тайна российского "теневого флота"
13 ноября, 08:00
 
В миреСШАЕвросоюзШвецияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала