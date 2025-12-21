https://ria.ru/20251221/konteynerovoz-2063638875.html
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия - РИА Новости, 21.12.2025
Швеция досмотрела российский контейнеровоз, подавший сигнал бедствия
Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в... РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Шведские правоохранители поднялись на борт российского контейнеровоза, вставшего на якорь у берегов Хёганеса из-за поломки в машинном отделении, сообщает в воскресенье телеканал SVT со ссылкой на шведскую таможню.
"Шведские власти в ночь на воскресенье поднялись на борт российского судна Adler… Судно встало на якорь у берегов Хёганеса после поломки оборудования в субботу", - говорится в сообщении.
Как уточняет телеканал, судно досмотрела таможенная служба, береговая охрана, полиция безопасности и оперативное полицейское управление.
SVT утверждает, что судно принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США
и ЕС
.
Судно в субботу подало сигнал бедствия и встало на якорь недалеко от города Хёганес, уточняет SVT.