Россия и страны Африки призвали к мирному решению конфликтов

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Россия и страны Африки призывают мировое сообщество к консолидации политических и дипломатических усилий для мирного решения конфликтов, говорится в совместном заявлении по итогам второй министерской конференции форума партнерства "Россия - Африка".