Рейтинг@Mail.ru
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:58 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/komandir-2063632368.html
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его - РИА Новости, 21.12.2025
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его
Семья командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева молится за него каждый день и поддерживает желание служить родине, рассказала РИА Новости его дочь... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:58:00+03:00
2025-12-21T12:58:00+03:00
россия
северск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_9014ef7e86a798bf16164470482be260.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063456545.html
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_fae334bbd543a23b6fe29d50abad2600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, северск, владимир путин
Россия, Северск, Владимир Путин
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его

Семья командира штурмовой роты Очир-Горяева молится за отца каждый день

Наран Очир-Горяев
Наран Очир-Горяев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Наран Очир-Горяев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Семья командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева молится за него каждый день и поддерживает желание служить родине, рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Президент РФ Владимир Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска.
По словам Виктории, жена и дети очень переживают за отца и молятся каждый день. "Мы переживаем, но понимаем, что ситуация такая, что стране надо помогать. Раз папа выбрал такой путь, мы его поддерживаем и гордимся им", - сказала она.
Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
20 декабря, 02:06
 
РоссияСеверскВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала