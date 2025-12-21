https://ria.ru/20251221/komandir-2063632368.html
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его - РИА Новости, 21.12.2025
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его
Семья командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева молится за него каждый день и поддерживает желание служить родине, рассказала РИА Новости его дочь... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T12:58:00+03:00
2025-12-21T12:58:00+03:00
2025-12-21T12:58:00+03:00
россия
северск
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_9014ef7e86a798bf16164470482be260.jpg
https://ria.ru/20251220/svo-2063456545.html
россия
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063177544_150:0:1051:676_1920x0_80_0_0_fae334bbd543a23b6fe29d50abad2600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северск, владимир путин
Россия, Северск, Владимир Путин
Семья командира штурмовиков с Итогов года рассказала, как поддерживает его
Семья командира штурмовой роты Очир-Горяева молится за отца каждый день
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Семья командира штурмовой роты героя РФ Нарана Очир-Горяева молится за него каждый день и поддерживает желание служить родине, рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Президент РФ Владимир Путин
пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы он рассказал, как шла работа по взятию Северска
.
По словам Виктории, жена и дети очень переживают за отца и молятся каждый день. "Мы переживаем, но понимаем, что ситуация такая, что стране надо помогать. Раз папа выбрал такой путь, мы его поддерживаем и гордимся им", - сказала она.
Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.