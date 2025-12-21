Рейтинг@Mail.ru
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце - РИА Новости, 21.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:17 21.12.2025
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце - РИА Новости, 21.12.2025
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце
Командир штурмовой роты Герой РФ Наран Очир-Горяев, общавшийся с президентом России во время прямой линии, переживает за своих подчиненных, как за семью,... РИА Новости, 21.12.2025
Дочь командира штурмовиков, говорившего с Путиным, рассказала об отце

РИА Новости: Герой России Очир-Горяев переживает за подчиненных, как за семью

Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы "Итоги года" с Владимиром Путиным в Москве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости, Юлия Насулина. Командир штурмовой роты Герой РФ Наран Очир-Горяев, общавшийся с президентом России во время прямой линии, переживает за своих подчиненных, как за семью, рассказала РИА Новости его дочь Виктория.
Президент РФ Владимир Путин пригласил Очир-Горяева на прямую линию. В ходе беседы старший лейтенант рассказал, как шла работа по взятию Северска.
"Отец с самого начала был штурмовиком. Он всегда переживает за свою команду, как за семью", - рассказала Виктория.
Она добавила, что отец старается опекать каждого.
Старший лейтенант министерства обороны РФ Наран Очир-Горяев является командиром штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Командир штурмовой роты, Герой России старший лейтенант Наран Очир-Горяев во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве
Беседовавший с Путиным командир штурмовиков готов вернуться на СВО
