Рейтинг@Mail.ru
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава" - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
16:32 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/kirov-2063659543.html
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава"
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава" - РИА Новости, 21.12.2025
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава"
Житель Кировской области Игорь Тютрин, в одиночку воспитывающий пятерых детей, а также родители четырех детей Владимир и Светлана Муравьевы получили медаль... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:32:00+03:00
2025-12-21T16:32:00+03:00
хорошие новости
общество
кировская область
россия
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931009156_1:0:1180:663_1920x0_80_0_0_9504a5b356296f9ba5bc67926b0af7d3.jpg
https://ria.ru/20240921/mama-1974016155.html
кировская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931009156_149:0:1033:663_1920x0_80_0_0_c1097f6795d127301f8dfe1446f8283d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, кировская область, россия, москва, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Кировская область, Россия, Москва, Владимир Путин
Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава"

В Кировской области отец 5 детей получил медаль ордена "Родительская слава"

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Житель Кировской области Игорь Тютрин, в одиночку воспитывающий пятерых детей, а также родители четырех детей Владимир и Светлана Муравьевы получили медаль ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба правительства региона.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
«

"Награду получил многодетный отец из Лузы Игорь Тютрин, который один воспитывает пятерых детей после смерти супруги. Он работает водителем в пожарной части, а свободное время проводит с детьми — занимается спортом, зимой катается на лыжах, летом мечтает выехать всей семьей на рыбалку. Его пример показывает, насколько важны ответственность, забота и крепкие семейные связи", - говорится в сообщении.

Кроме того, награды удостоены Владимир и Светлана Муравьевы, которые вместе уже 25 лет и воспитывают четверых детей — трех дочерей и сына.
«

"Отец семьи находится на пенсии после службы в силовых структурах, мама работает учителем. Старшие дочери учатся в Москве, младшие еще школьники. Семью объединяют общие увлечения — пчеловодство и забота о лошади, благодаря которой дети занимаются верховой ездой", - отмечается в сообщении.

Жительница Мурманской области получила медаль ордена Родительская слава - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Жительница Мурманской области получила медаль ордена "Родительская слава"
21 сентября 2024, 18:10
 
Хорошие новостиОбществоКировская областьРоссияМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала