Многодетный отец из Кировской области получил орден "Родительская слава"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Житель Кировской области Игорь Тютрин, в одиночку воспитывающий пятерых детей, а также родители четырех детей Владимир и Светлана Муравьевы получили медаль ордена "Родительская слава", сообщает пресс-служба правительства региона.
Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.
"Награду получил многодетный отец из Лузы Игорь Тютрин, который один воспитывает пятерых детей после смерти супруги. Он работает водителем в пожарной части, а свободное время проводит с детьми — занимается спортом, зимой катается на лыжах, летом мечтает выехать всей семьей на рыбалку. Его пример показывает, насколько важны ответственность, забота и крепкие семейные связи", - говорится в сообщении.
Кроме того, награды удостоены Владимир и Светлана Муравьевы, которые вместе уже 25 лет и воспитывают четверых детей — трех дочерей и сына.
"Отец семьи находится на пенсии после службы в силовых структурах, мама работает учителем. Старшие дочери учатся в Москве, младшие еще школьники. Семью объединяют общие увлечения — пчеловодство и забота о лошади, благодаря которой дети занимаются верховой ездой", - отмечается в сообщении.
21 сентября 2024, 18:10