Хоккей
 
19:48 21.12.2025 (обновлено: 20:10 21.12.2025)
Минское "Динамо" обыграло "Ладу" в матче КХЛ
Минское "Динамо" одержало разгромную победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Минское "Динамо" одержало разгромную победу над тольяттинской "Ладой" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Минске завершилась победой хозяев со счетом 7:2 (1:0, 4:1, 2:1). В составе победителей дубль оформил Виталий Пинчук (41-я, 55-я минуты), также шайбы забросили Илья Усов (10), Даниил Липский (24), Роберт Хэмилтон (26), Сэм Энэс (35) и Сергей Кузнецов (40). У гостей отличились Никита Михайлов (31) и Андрей Чивилёв (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 декабря 2025 • начало в 17:10
Завершен
Динамо Минск
7 : 2
Лада
09:39 • Илья Усов
(Nikolai Salygo, Никита Пышкайло)
23:37 • Daniil Lipsky
(Даррен Диц, Роберт Хэмилтон)
25:32 • Роберт Хэмилтон
(Сам Анас, Алекс Лимож)
34:15 • Сам Анас
(Алекс Лимож, Виталий Пинчук)
39:30 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Сам Анас)
40:19 • Виталий Пинчук
(Тай Смит, Ксавье Уэлле)
54:14 • Виталий Пинчук
(Тай Смит, Алекс Лимож)
30:03 • Никита Михайлов
(Николай Макаров)
47:23 • Андрей Чивилев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Для возглавляющего "Ладу" Павла Десяткова встреча стала 100-й в КХЛ в качестве главного тренера. Канадский защитник Ксавье Уэлле отметился результативной передачей и достиг отметки в 50 очков в лиге.
"Динамо" (51 очко) занимает второе место в таблице Западной конференции, где "Лада" (25) идет на предпоследнем, 10-м месте.
В следующем матче минчане примут московское "Динамо" 23 декабря. "Лада" 25 декабря дома сыграет с челябинским "Трактором".
