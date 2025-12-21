Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над ЦСКА в столичном противостоянии в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
21 декабря 2025 • начало в 15:30
Закончен (Б)
Встреча прошла в воскресенье на льду ЦСКА и завершилась победой динамовцев после серии буллитов со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0). Решающий бросок реализовал Артем Ильенко. Вратарь "Динамо" Владислав Подъяпольский сделал 27 сейвов и оформил второй шатаут подряд и третий в сезоне. Голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин в шестой раз в карьере сыграл на ноль.
"Динамо" (50 очков) занимает третье место в таблице Западной конференции, где ЦСКА (41) идет восьмым.
В следующем матче "бело-голубые" сыграют с минским "Динамо" на льду соперника 23 декабря. В этот же день ЦСКА в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".
В других матчах "Сочи" одержал гостевую победу над астанинским "Барысом" со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0), а екатеринбургский "Автомобилист" на домашнем льду обыграл владивостокский "Адмирал" - 3:2 (1:2, 2:0. 0:0).