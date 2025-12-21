Рейтинг@Mail.ru
Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России
16:40 21.12.2025
Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России
Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России - РИА Новости, 21.12.2025
Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России
Самое большое количество зажженных ханукальных свечей в Мемориальной синагоге на Поклонной горе занесут в Книгу рекордов России, организатором выступает... РИА Новости, 21.12.2025
общество
россия
москва
сидней
российский еврейский конгресс
ханука
россия
москва
сидней
2025
Новости
общество, россия, москва, сидней, российский еврейский конгресс, ханука
Общество, Россия, Москва, Сидней, Российский еврейский конгресс, Ханука
РИА Новости: в Мемориальной синагоге на Хануку зажгли рекордные 2,7 тыс свечей

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Самое большое количество зажженных ханукальных свечей в Мемориальной синагоге на Поклонной горе занесут в Книгу рекордов России, организатором выступает Российский еврейский конгресс (РЕК), сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
"Во время праздника Ханука РЕК впервые провел грандиозный ханукальный фестиваль "Рекорд света" в воскресенье в Мемориальной синагоге Москвы. Мы установили новый рекорд по самому большому количеству зажженных ханукальных свечей – 2,7 тысячи, и это будет занесено в Книгу рекордов России. Ледяную ханукию перед зданием Мемориальной синагоги зажгли раввины разных направлений иудаизма, представленных в России", - рассказали агентству организаторы фестиваля.

По словам представителей РЕК, из-за трагедии в австралийском Сиднее во время церемонии зажигания ханукальных свечей, фестиваль приобретает особый символизм.
"Здесь прошло торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Все желающие участвовать в этой акции смогли присоединиться онлайн. Особенно важно, чтобы свет Хануки стал знаком солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах", - рассказали РИА Новости в РЕК.

"Рекорд Света" — благотворительный фестиваль: все собранные средства будут направлены на поддержку образовательных программ для детей. В рамках фестиваля для детей и их родителей проведут мастер-классы, музыкальные номера, лепку ханукий из глины и другие мероприятия.
Ханука 2025: традиции и история праздника
1 декабря, 16:21
 
Общество Россия Москва Сидней Российский еврейский конгресс Ханука
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала