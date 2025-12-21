Самое большое количество ханукальных свечей занесут в Книгу рекордов России

«

"Здесь прошло торжественное зажигание восьмой ханукальной свечи. Все желающие участвовать в этой акции смогли присоединиться онлайн. Особенно важно, чтобы свет Хануки стал знаком солидарности, взаимной поддержки и веры на фоне преступлений и угроз против евреев в разных странах", - рассказали РИА Новости в РЕК.